Boxe mondiale su Dazn: Canelo-Munguia a duello

L’evento, di portata mondiale, è di quelli da non perdere. Due protagonisti del pugilato in primo piano: Canelo Álvarez e Jaime Munguia. Il primo mette in palio il titolo iridato dei pesi supermedi, il secondo - imbattuto - sale sul ring da campione del mondo in un match che si combatterà sulla distanza dei 12 round. Teatro dell’appuntamento, che fa parte della Premier Boxing Champions (PBC)? La prestigiosa T-Mobile Arena di Las Vegas, ma per chi non potrà essere lì avrà l’occasione di godersi tutto su Dazn in diretta in pay-per view a livello globale. Il match in Italia sarà trasmesso sull’App della piattaforma leader nell’intrattenimento sportivo nella notte tra sabato 4 maggio e domenica 5 a partire dalle 2 di notte, il commento in italiano sarà a cura di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.