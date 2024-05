Scardina, dal dramma al ritorno alla vita: "Voglio camminare di nuovo"

TORINO - Il malore in allenamento nel 28 febbraio 2023, l'intervento d'urgenza presso la clinica Humanitas di Rozzano, il coma e la rinascita: Daniele Scardina si racconta in un'intervista ai microfoni di Mediaset. King Toretto ripercorre i dieci mesi trascorsi in ospedale: "Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando". Il ritrono a casa dopo tanto tempo uno dei momenti più toccanti per Daniele: "È stato molto bello ed emozionante tornare a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia".