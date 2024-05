Mike Tyson, la rivelazione in tv: "Mangio carne cruda"

Mike Tyson sfiderà Jake Paul il 20 luglio all’AT&T Stadium di Arlington in Texas. Il legendario pugile e lo youtuber avranno un incontro di boxe ufficiale sulla distanza di otto round di due minuti, utilizzando guantoni professionali da circa 400 grammi. In vista dell'evento che sta infiammando i tifosi, lo sportivo ha confessato di seguire un regime alimentare particolare, tanto rigido quanto singolare. Iron Mike ha rivelato nel corso di una recente intervista al Damon Elliott Show: "Mangio carne cruda". "Davvero, Mike? Mangi carne cruda?", ha replicato l'interlocutore stupito dalla rivelazione di Tyson. Ma quest'ultimo ha chiosato: "Sì, è così. Mangio carne cruda. Ne sto mangiando anche per abituarmi perché il mio avversario sarà carne cruda".