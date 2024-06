Mike Tyson, il malore in aereo e la sfida con Jake Paul rinviata

Tyson-Paul, scontro rinviato: la data del nuovo incontro

La società che ha organizzato il match ha poi proseguito il comunicato sottolineando: "La salute e il benessere degli atleti sono la nostra massima priorità e supportiamo pienamente Mike nel prendersi il tempo necessario per consentirgli di esibirsi al livello che si aspetta da se stesso. Mike dovrebbe tornare al suo programma di allenamento completo nelle prossime settimane ed è ansioso di tornare sul ring". Ed ancora: "MVP prevede di riprogrammare la partita entro la fine dell'anno all'AT&T Stadium e non vediamo l'ora di assistere ad una gara emozionante e ben preparata tra questi due atleti eccezionali. La nuova data dell'incontro sarà annunciata venerdì prossimo, 7 giugno". Tyson, che ha recentemente avuto un malore durante un volo, ha rassicurato i fan dicendo: "Purtroppo, a causa della riacutizzazione dell'ulcera, il mio medico mi ha consigliato di alleggerire il mio allenamento per alcune settimane per riposarmi e recuperare. Il mio corpo è complessivamente in una forma migliore rispetto agli anni '90 e presto tornerò al mio programma di allenamento completo".

Tyson a Jake Paul: la replica dello youtuber

Poi rivolgendosi a Jake Paul, Tyson ha proseguito: "Questo potrebbe averti fatto guadagnare un po' di tempo, ma alla fine sarai comunque eliminato e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l'ora di offrire una performance indimenticabile entro la fine dell'anno". La replica dello youtuber non si è fatta attendere: "Sono pienamente a favore del rinvio dell'evento in modo che Mike Tyson non abbia scuse per la serata del combattimento. I miei fan sanno che non voglio affrontare Iron Mike se non al meglio, ma non ci sono errori: quando salirà sul ring con me, sarò pronto a rivendicare la mia W con un finale sensazionale".