Beterbiev-Bivol: una straordinaria serata di boxe su Dazn

TORINO - Dopo una trepidante attesa e un precedente rinvio della sfida, due degli uomini più temibili della boxe, Artur Beterbiev e Dmitry Bivol, si sfideranno a Riad per il titolo indiscusso dei pesi massimi leggeri. L’incontro, in programma il 12 ottobre alle 18:00, metterà in palio quattro cinture (Ibf, Wba, Wbc e Wbo) e farà parte di una card ricchissima disponibile per i fan della boxe di tutto il mondo su Dazn in modalità Pay-Per-View. In Italia, a commentare l’evento, il duo formato da Niccolò Pavesi e Alessandro Duran , tra i narratori della grande boxe su Dazn, che con le loro voci esperte, accompagneranno gli appassionati direttamente sul ring, rendendo ogni istante dell’azione ancora più avvincente e coinvolgente. Il main event, infatti, sarà solo uno degli incredibili combattimenti del programma. L’undercard presenterà una serie di incontri emozionanti, con i migliori talenti provenienti da diverse categorie di peso. Dai pesi massimi britannici, alle nuove promesse dei pesi massimi leggeri e campioni del mondo che difendono i loro titoli, la serata promette adrenalina dal primo all'ultimo suono del gong.

Riad, il programma della grande boxe

Chris Eubank Jr. vs. Kamil Szeremeta – Eubank Jr. punta consolidare i suoi recenti successi affrontando il contendente polacco Szeremeta in un combattimento cruciale per il titolo mondiale nei pesi medi.

Fabio Wardley vs. Frazer Clarke – Dopo il pareggio all'inizio di quest'anno, i due pesi massimi britannici riaccendono la loro rivalità, questa volta con il titolo britannico dei pesi massimi in palio.

Jai Opetaia vs. Jack Massey – Il re dei pesi cruiser IBF Opetaia affronta il campione europeo Massey in un incontro ad alta tensione.

Skye Nicolson vs. Raven Chapman – Nicolson difende la sua corona WBC dei pesi piuma contro la temibile Chapman in un incontro molto atteso.

Ben Whittaker vs. Liam Cameron – La giovane stella dei pesi massimi leggeri Whittaker cerca di proseguire la sua rapida ascesa contro il coriaceo Cameron.

Mohammed Alakel vs. Jesus Gonzalez – Una battaglia tra promesse nella categoria dei pesi leggeri.