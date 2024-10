Rivoluzione Muhammad Ali, furia nella giungla: 50 anni fa la sfida del secolo!

Truccato? Truccato “The Rumble in the Jungle”? Truccato come “La ronda di notte” e “Ritratto dell’artista da giovane”, scrisse Norman Mailer che sedeva a bordo ring a Kinshasa, in quell’alba africana del 30 ottobre di cinquant’anni fa. Così rispose a quelli che negli Stati Uniti, e chissà dove, non credevano che “The Fight”, quello che sarebbe diventato per sempre “il Match”, fosse tutto vero. Un dubbio che ha attraversato i decenni. Semmai c’è bellezza, mistero, inquietudine, passione in quel dipinto di Rembrandt o nel romanzo di James Joyce . Opere irripetibili come quel “Ali-Foreman”, catalogato mondiale dei pesi massimi ma che, per la storia della boxe, è stato il match di una Rivoluzione, soprattutto affaristica. Da allora l’universo pugilistico non fu più lo stesso: forse meno campioni autentici, ma certamente più danari. Muhammad Ali e George Foreman sono entrati così in una sorta di leggenda. E non a caso Ali, vincitore immerso nella fragorosa isteria collettiva del post match nello spogliatoio, gridò al mondo: «Potrei essere il primo nero che va sulla luna». Soltanto quell’altro mondiale dei massimi, messo in scena due volte, fra Joe Louis , il bombardiere nero, e Max Schmeling , idolo di una Germania hitleriana, a cavallo tra il 1936 e il 1938, valse l’immortalità della storia. Ma allora erano in ballo questioni di razza. E non solo. Invece questo “affaire” venne definito “The Rumble in the Jungle” perché segnava, e segnò, lo sconfinamento dall’appartenenza ad un globo datato, figlio di storie americane tra mafia, malavita, pugni veri e pugni artefatti, che limitava i confini tra Europa e America. Ali e Foreman andarono a battersi nel cuore dell’Africa, anzi a cercare il suo cuore. “La terra dei miei avi” annunciò, come in ritornello, il furbo ed ammiccante Ali. Mentre George ignaro, e un po’ fesso, si presentò a Kinshasa con il suo cane Diego, un pastore tedesco che, per gli africani, rappresentava il simbolo dell’odiato dominio dei belgi e delle loro brutalità. Ci rimasero male. Foreman, campione del mondo dall’aria sprezzante, partì con il piede sbagliato. Ancor prima di sbagliare la tattica sul ring. Kinshasa si trovava nello Zaire, Paese sconosciuto al grande pubblico: misurava otto volte l’Italia.

La sfida tra l’uomo della rivoluzione culturale nera

Muhammad Ali e George Foreman furono investiti di un’operazione che andava oltre l’orgoglio di campioni: la sfida tra l’uomo della rivoluzione culturale nera, baldanzoso sfidante all’arroganza dei bianchi, propugnatore del riscatto nero davanti al gigantone forzuto i cui pugni sembravano cannonate. E che, ai Giochi di Messico 1968, interpretò la parte del perfetto integrato: sventolando la bandierina a stelle strisce, come un bambinello felice, appena conquistato l’oro olimpico.

Kinshasa fu operazione di propaganda politica di un dittatore. Il capolavoro commerciale di un signore dai capelli elettrizzati e che si era appena affacciato al mondo della boxe. Si chiamava Donald “Don” King. Aveva scontato anni di prigione per omicidio, eccentrico e spregiudicato, ex biscazziere, acchiappò la simpatia di Alì in un incontro a Cleveland, la sua città, coinvolgendolo in una raccolta di fondi per beneficenza. Che poi la gran parte dei denari sia stata incassata da Don King, è altra storia.

Il dittatore era nato come Joseph Desirè Mobutu, orfano di padre, ex giornalista, un esploratore dell’umana vanità per il potere finchè non ci arrivò con un colpo di Stato nel 1965. Fece grande lo Zaire a modo suo, imponendo un devastante culto della personalità. Lo chiamavano il “Timoniere illuminato” e in tanti altri modi, si mostrava in pubblico con un bastone tribale simbolo del potere. E non si tirò indietro quando gli proposero l’affare che avrebbe incoronato la sua Grandezza. Ali voleva riconquistare il titolo mondiale a 10 anni da quando lo tolse a Sonny Liston, a 7 anni dalla scomunica che gli rifilò il suo Paese per il rifiuto alla guerra del Vietnam, a 4 anni dal ritorno sul ring. Muhammad aveva 22 anni quando conquistò la prima cintura, Foreman appena 15. Ma ora “Big George” doveva togliersi dalle spalle l’ombra di quel campione. Qualcuno gli instillò il tarlo: ”Finchè non batterai Ali e non mostrerai al mondo chi è il migliore, lui sarà il maestro e tu rimarrai lo scolaro dell’ultimo banco”.

Il match

Il match valeva 5 milioni di dollari a testa: cifre mai toccate dai contendenti. Era programmato per il 25 settembre allo “Stade 20 Mai” che, in pochi mesi, venne trasformato da monumento fatiscente in cattedrale da 90.000 posti, il parcheggio contava spazio per 500 autobus. Ci arrivava una mulattiera, presto trasformata in autostrada a 4 corsie. Ma il colpo di uno sparring partner, al sopracciglio di Foreman, rischiò di mandare all’aria il castello. Servì un posticipo per rimarginare la ferita. Ali continuò ad allenarsi dando vita al suo personaggio, rilanciando guasconate e lavorando sulla psiche. Il popolo stava con l’idolo della rivoluzione, e prese ad intonare un ritornello che fu colonna sonora del match: ”Ali boma ye” “ Ali uccidilo”.

Foreman cominciò a perdere il match nella sua testa. Interpretava la parte del campione un po’ rozzo ma utile al potere. Alle 3 del mattino del 30 ottobre, 800 milioni di spettatori erano assiepati davanti alle tv di 75 Paesi. Il cielo portava nuvoloni ma diede tregua: solo a fine match avrebbe scaraventato una cascata di acqua. Sul ring Ali cominciò a smontare Foreman: che tirasse pugni e si stancasse. Il fisico era allenato a sopportarli e ad evitarli. Le iniziali “GF”, stampate sui calzoncini del campione, significavano George Foreman ma anche “Great Fighter”. Doveva onorarle. Scaricò pugni sullo sfidante che inaugurò il suo “Rope a dope”: un flessuoso ondeggiare su corde vagamente addolcite nella resistenza da una manovra preventiva di Angelo Dundee, il manager, l’angelo custode nell’angolo di Ali. L’altro si era infilato nell’inferno senza accorgersene. E Archie Moore, il vecchio campione dei mediomassimi che stava nel suo angolo, cominciò a veder svanire la sua idea. «Prego perchè George non uccida Alì». Muhammad frugava nelle viscere e nella testa. Foreman capace di colpire ma incapace di giustiziare. Finchè all’ottava ripresa, una raffica di sinistri e destri decisero la storia. “George cadde come un alto maggiordomo che ha appena appreso una tragica notizia. Precipitò giù, pezzo per pezzo. E Ali ruotò con lui in uno stretto cerchio, le mani puntate a sferrargli un altro colpo. Una scorta privata per accompagnarlo al tappeto”, raccontò Norman Mailer. Foreman era come un ubriaco che non riusciva a rialzarsi. E Ali vincitore intonò il cantico dell’orgoglio. «Ed ora voglio vedere strisciare tutti i bastardi che scrivono sui giornali. Dite al mondo che sono tornato!!». Svenne sul ring per qualche attimo, dieci secondi, mentre il clan lo sommergeva di abbracci. Nessuno si accorse.

Il tempo ha poi raccontato che Ali mai è venuto meno al destino di uomo della rivoluzione: fin alla morte. Invece George è diventato un tipo simpatico: reverendo e imbonitore, straordinario venditore di bistecchiere marchiate dal suo nome. Leon Gast girò 173 ore di pellicola per farne un film. Intitolato ”When We Were kings”. “Quando eravamo re”. E così sono ricordati: l’irridente vincente e il dolente perdente.