"Ne sono ossessionato": Tyson evita l'iconico bis, il dettaglio non sfugge

Uno dei dettagli che ha attirato maggiormente l'attenzione durante lo scontro tra Jake Paul e Mike Tyson è stato un maniacale e ripetuto gesto fatto dall'ex campione dei pesi massimi: mordersi il guanto. Durante l'incontro, mentre si proteggeva il viso, era possibile vedere come chiudeva la bocca attorno al pollice della mano sinistra. Durante la trasmissione su Netflix, l'analista Roy Jones Jr ha definito strana questa azione, sottolineando che non era una tattica comune associata a Tyson sul ring. Tuttavia il telecronista Mauro Ranallo si è detto convinto di aver visto il leggendario pugile compiere lo stesso gesto in incontri precedenti.