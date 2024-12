Usyk-Fury, follia da 190 milioni: dove e quando vedere l’evento in tv e streaming

Usyk cecchino. Fury gitano

Usyk combatte per la sua gente e per "i miei amici in trincea che, l’altra volta, fecero un passaparola ed esultarono là dove stavano armi in mano". C’è un mondo tra la determinazione e le prospettive dei due. Ci sono anche differenze sostanziali nel modo di fare boxe. Usyk è un ottimo massimo leggero. Forse non all’altezza di Michael Spinks e Evander Hoyfield che partirono, anch’essi, dalla categoria inferiore per divenire campioni mondiali dei massimi. Però dal suo metro e 91, per 99 kg, partono pugni precisi come avesse un laser: trasuda freddezza da cecchino, difficilmente sbaglia tattica, interpreta la noble art nel senso più credibile. Forse non ha il pugno per stendere Fury che, invece, dai suoi 2 metri e 06, per 120 kg, scarica potenza e bravura tecnica quando decide di allenarsi e non folleggiare. Non basta l’origine gitana, si fa chiamare “Gipsy King”, a spiegare tutto. E nemmeno le contorte vicende di vita: a partire dalle storie di doping che lo hanno fermato. Stavolta pare abbia fatto sul serio: in ritiro a Malta, si è allenato "in un posto che pareva una prigione", sottoposto ai massaggi di 5 giovani sparring partner con preparazione fisica da ercolino (solleva 50 kg con le braccia dalla panca piana, spinge con le gambe 500 kg). Attento alla dieta partita con 5.000 calorie giornaliere, poi ridotte a 3500 negli ultimi giorni. In questo senso Fury sarebbe Superman (anche tecnicamente) se non fosse Tyson Fury: un nome, una garanzia di follia.