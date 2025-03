La BKFC per la prima volta in Italia: McGregor testimonial della boxe a mani nude

Firenze ospiterà un evento storico per il mondo degli sport da combattimento. Il 26 aprile al Palazzo Wanny si terrà il primo evento italiano della Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la principale promozione americana di combattimento a mani nude, con la partecipazione di uno dei più famosi fighter del mondo: Conor McGregor, che è partner ufficiale di questa promozione fondata a Filadelfia nel 2018 da David Feldman. Conor McGregor, leggenda delle MMA e nuovo volto della promozione, ha dichiarato : “BKFC è la vera essenza del combattimento, siamo qui per conquistare il mondo”, ha spiegato, aggiungendo che lo ‘spirito’ del Calcio Storico è alla base della scelta di Firenze come città ospitante. “ Firenze e l’Italia – ha sottolineato McGregor – sono la terra dei combattenti e dei gladiatori . Questo fuoco tornerà ad ardere in Italia, casa dei combattenti”. Mc Gregor ha anche annunciato che intende cimentarsi nella boxe a mani nude: “Combatterò nel Bkfc – ha detto – e voglio il titolo mondiale”.

Le parole di Rapisarda e Perillo

A rendere possibile l’arrivo della nuova disciplina da combattimento in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy. “All’inizio – ha detto Rapisarda - era solo una visione portare la BKFC in Italia. Oggi è diventata realtà. BKFC è semplicemente la promozione di sport da combattimento più eccitante del pianeta.” Luigi Perillo, Direttore Operativo di BKFC Italy, ha aggiunto: “Sono anni che l’Italia aspetta una promotion così, e noi l’abbiamo portata, con molti sacrifici, nel cuore del Calcio Storico Fiorentino.” L’evento proporrà due sfide tra alcuni dei più grandi protagonisti della BKFC con in palio due cinture prestigiose. Nel titolo mondiale cruiserweight, il campione ed ex UFC Chris Camozzi affronterà Lorenzo Hunt, considerato il miglior pound-for-pound della promotion. Per il titolo europeo welterweight, si terrà il match tra Jimmy Sweeney, il “Re del Bare Knuckle”, e Rico Franco, noto come “Bonbon”.

Presenti due donne

Oltre a questi incontri, il pubblico assisterà al debutto italiano di Haze Hepi, guerriero maori della divisione dei pesi massimi. Sul ring saliranno anche sette fighter italiani, alcuni provenienti dal Calcio Storico Fiorentino, pronti a sfidare atleti da tutto il mondo. Combatteranno anche due donne: una di queste, la serba Nadja Milijancevic, è stata campionessa europea e mondiale juniores di K1. Dal Calcio Storico proviene invece Andrea Bicchi, nato a Firenze nel 1996, che pratica il Bare Knuckles da due anni, ed è campione europeo di ProMotion BTTB. L’evento di Firenze non sarà l’unico in Italia: come ha spiegato Lubomir Guedjev, Internationale Growth Director Bkfc, ne è in preparazione un altro sempre quest’anno “Abbiamo un programma – ha detto il manager – che punta allo sviluppo di questa disciplina in Italia”.