Pugilato torna alle Olimpiadi! Sarà a Los Angeles 2028: è ufficiale

Le parole di D'Ambrosi

"Ce l'abbiamo fatta, è ufficiale: il pugilato è tornato nel posto dove meritava, è tornato a far parte integrante del circuito olimpico - le parole di D'Ambrosi -. Sono contento per gli atleti , per tutti coloro che amano la nobile arte, che ha una tradizione millenaria, e per il movimento pugilistico italiano, perché nel momento giusto ha saputo fare la scelta più opportuna e ha saputo traghettarsi attraverso la federazione. Ora il Cio ha riportato il pugilato all' interno di Los Angeles 2028: è una vittoria importante che dedico a tutto il nostro movimento e anche un po' a me stesso perché in questi anni ho cercato di vincere tutte le possibili resistenze che si erano palesate". Felice anche il dt di tutte le nazionali italiane, Giovanni De Carolis: "Abbiamo appreso con immensa gioia questa ufficializzazione e ora siamo fortemente motivati per guardare al futuro e costruire il percorso che ci porterà a Los Angeles 2028. Affronteremo ancora più carichi la 'World Boxing Cup', in programma in Brasile, a Foz de Iguaçu, dal 29 marzo al 6 aprile. Ci siamo preparati bene, lavorando al meglio e non vediamo l'ora di essere presenti e dimostrare il nostro valore. Partiremo sabato e arriveremo in anticipo in Brasile per un training camp di preparazione".