Evento Internazionale di Arti Marziali a Cornaredo 

L’evento mira a promuovere le arti marziali e Sport da Combattimento Moderno, come discipline sportive e culturale in forte crescita. Programma dell'evento: Sabato 26 aprile 2025:

Ricevimento delle delegazioni, controllo del peso e documentazione (14:00- 19:30).

Domenica 27 aprile 2025:

Accreditamento degli atleti (08:30).

Briefing ufficiali di gara e coach (10:00).

Inizio competizioni (11:00-19:30).

Premiazioni al termine di ogni incontro.

Saranno presenti atleti provenienti da oltre 27 nazioni, molti atleti dall'Ucraina, con una partecipazione significativa di donne, bambini e adolescenti. Gli stili di combattimento inclusi sono Pugilato, Kick Boxing, K1, Muay Thai, Sanda, Mixed Martial Arts, Brazilian Jiu Jitsu, Sambo e Grappling. Sono previsti circa 400 match, organizzati in 12 aree di gara.

L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le potenzialità educative, terapeutiche e sportive delle arti marziali, il loro ruolo negli Sport Olimpici e nella formazione dei giovani. Inoltre, il coinvolgimento di famiglie e bambini e di associazioni locali rafforza il legame tra sport e territorio.

Queste "discipline", ispirate alla tradizione del combattimento, incarnano un mix di cultura, filosofia, stile di vita e tradizioni millenarie. Inoltre, sono strettamente legate alle pratiche di medicina tradizionale e hanno dimostrato benefici psicofisici sia per adulti che per bambini, dal miglioramento della mobilità articolare alla gestione dello stress e dello sviluppo cognitivo.

Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata di grande sport e cultura! Per maggiori informazioni, visitate il sito della World Boxing Fighters Corporation.