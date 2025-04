Pacquiao, pazza idea ritorno: a 46 anni contro un campione del mondo

In procinto di essere rieletto senatore nel suo Paese, le Filippine, Manny Pacquiao - 46 primavere - è deciso a tornare sul ring per sfidare il campione del mondo dei welter Wbc, il texano Mario Barrios , che di anni ne ha 29. Lo ha confermato il manager dell'ex fuoriclasse della boxe, Sean Gibbons, parlando con alcuni media statunitensi. Il match si dovrebbe disputare il prossimo 19 luglio sul ring della T Mobile Arena di Las Vegas, mentre a giugno Pacquiao dovrebbe essere introdotto nella 'Hall of Fame' del pugilato, che ha sede nello stato di New York, a Canastota. Ma il problema è che per farne parte bisogna aver smesso da tre anni, e se ora Pacquiao, il cui ultimo match (sconfitta ai punti) risale all'estate del 2021 contro il cubano Yordenis Ugas, torna a boxare il suo ingresso nella galleria degli 'immotali' del suo sport dovrà essere rimandato.

"Manny è un moderno Foreman, Moore e Hopkins"

Quanto all'età, secondo Gibbons non sarà un problema: "Manny è un moderno George Foreman, Archie Moore e Bernard Hopkins - ha spiegato il manager -. Lui si è sempre preso cura di se stesso, vive una vita sana e sarebbe pronto a tornare. La Hall of Fame arriva se sei fuori dal ring per tre anni, ma secondo me ciò non significa che non puoi più combattere". Pacquiao, detto Pac-Man, in carriera ha detenuto 12 diversi titoli mondiali, ed è l'unico pugile ad averne conquistati in otto diverse categorie di peso. Nelle Filippine è stato anche giocatore di basket in un club della massima serie nazionale.