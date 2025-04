Fine settimana di fuoco su Dazn con la grande boxe

TORINO - Dazn, la piattaforma di intrattenimento sportivo globale e punto di riferimento per gli appassionati di boxe in tutto il mondo, presenta questo weekend una programmazione eccezionale con due delle notti di boxe più attese degli ultimi anni . Si parte nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio , a partire da mezzanotte (00:00, ora italiana) , con una storica card a tre incontri in diretta da Times Square , un evento senza precedenti nel cuore di New York. A seguire, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio , spazio all’ attesissimo debutto di Saúl “ Canelo ” Álvarez nella Riyadh Season , con inizio previsto per l’una (01:00, ora italiana) . Entrambi gli imperdibili eventi saranno disponibili in tutto il mondo in modalità pay-per-view e verranno trasmessi a livello globale da Dazn che, per l’occasione, ha attivato una promozione speciale per gli appassionati che vorranno seguire le card. In Italia, tutti i fan che sono già registrati a Dazn potranno infatti acquistare il pacchetto ‘Knockout Weekend’ con un risparmio complessivo di 10,00 euro rispetto all’acquisto del singolo evento. L’incontro tra Garcia e Romero sarà commentato in italiano per Dazn da Niccolò Pavesi, che oltre al main event seguirà anche l’undercard della serata, così come il match tra Canelo e William Scull ; i combattimenti della relativa undercard della seconda serata di grande boxe saranno invece affidati a Giuseppe Albi .

Dazn, le grandi notti della boxe

La notte di intrattenimento avrà il via sabato 3 maggio, in diretta da Times Square a New York, con una card a tre incontri ricca di stelle. Ryan Garcia (24-1, 20 KO), uno dei volti più noti della boxe, guida la serata sfidando Rolando “Rolly” Romero (16-2, 13 KO) per il titolo WBA dei pesi welter, in uno scontro che promette scintille a. Nel co-main event, il campione imbattuto in due categorie Devin “The Dream” Haney (31-0, 15 KO) affronta l’ex campione unificato Jose Carlos Ramirez (29-2, 18 KO) in una sfida d’élite tra superleggeri. A completare la card, Teofimo “The Takeover” Lopez (21-1, 13 KO), attuale campione WBO dei superleggeri ed ex re dei leggeri unificati, difende il suo titolo contro l’imbattuto Arnold Barboza Jr. (32-0, 11 KO). Presentata in collaborazione con SNK Corporation, Golden Boy Promotions e Matchroom Boxing, questa card storica è il primo evento Ring Magazine mai ospitato negli Stati Uniti, portando la boxe in uno dei luoghi più iconici al mondo.

La notte successiva, quella di domenica 4 maggio, la superstar Saúl Álvarez (62-2-2, 39 KO) debutta a Riyadh, in Arabia Saudita, contro l’imbattuto campione dei supermedi William Scull (23-0, 9 KO) presso la ANB Arena. Un confronto imperdibile tra una leggenda vivente e un astro nascente deciso a scrivere la propria storia, dove il passato incontra il futuro sul palcoscenico più grande della boxe. Con Canelo che continua a regnare ai vertici della boxe, Scull arriva con tutto da guadagnare e nulla da perdere, per uno scontro ad alta tensione dalle implicazioni mondiali.

E non finisce qui, anche l’undercard è tra le più interessanti dell’anno, ricca di campioni, rivalità accese e giovani talenti in ascesa. L’ex campione Jaime Munguía (44-2, 35 KO) cerca vendetta contro l’imbattuto Bruno Surace (26-0-2, 5 KO) dopo la sorprendente sconfitta per KO al sesto round nel loro primo incontro. I pesi massimi Martin Bakole (21-2, 16 KO) e Efe Ajagba (20-1, 14 KO) si affrontano in uno scontro ad alto rischio che potrebbe lanciare il vincitore verso una chance mondiale. Il campione WBC dei cruiser Badou Jack (28-3-3, 17 KO) difende per la prima volta il titolo contro il canadese Ryan Rozicki (20-1-1, 19 KO), noto per lo stile aggressivo. Nei mediomassimi, il promettente cubano Brayan Leon (6-0, 6 KO) mette in gioco il suo record contro il veterano messicano Aaron Rocha Guerrero (11-3-1, 7 KO). Infine, nel suo attesissimo debutto da professionista, il peso medio Marco Verde cerca di lasciare il segno contro l’esperto Michel Galvan Polina (4-5-3, 2 KO). Dai racconti di rivincita ai momenti decisivi, questa card promette una serata ricca di emozioni, tutta in diretta su Dazn.