Nino Benvenuti è morto: la leggenda della boxe, oro olimpico a Roma ‘60, aveva 87 anni

Benvenuti come Marciano e Di Maggio

L'ingresso anche nella National Italian-American Sport Hall of Fame lo ha consacrato (così come leggende quali Rocky Marciano e Joe Di Maggio) alle pagine più gloriose dello sport italo-americano mondiale. Cresciuto in una Trieste ancora divisa a metà tra Italia e Jugoslavia, a metà degli anni ’50 Benvenuti inizia a mettere in mostra le sue doti pugilistiche a livello nazionale. La consacrazione arriva ai Giochi di Roma nel ’60 dove conquista la medaglia d’oro nei pesi welter battendo in finale il sovietico Jurij Radonjak. Benvenuti conquista, oltre all'oro, anche la prestigiosa coppa ‘Val Barker’, destinata al pugile tecnicamente migliore del torneo, precedendo il mediomassimo Cassius Clay. La carriera da professionista nei superwelter e nei pesi medi ha visto Benvenuti protagonista di tre leggendarie rivalità: in Italia con Sandro Mazzinghi, a livello internazionale con Emil Griffith e Carlos Monzon. La rivalità con Mazzinghi divise l’Italia degli anni ’60 come quella tra Fausto Coppi e Gino Bartali. Alto, biondo e dal portamento elegante, Benvenuti era l’idolo delle donne. Basso e tarchiato, Mazzinghi era il classico pugile venuto dalla strada. Benvenuti vince entrambi i match disputati nel 1965 validi per il mondiale dei superwelter.