La grande boxe su Dazn: che attesa per il rematch del titolo mondiale

Dazn, la principale piattaforma per gli appassionati di boxe di tutto il mondo, trasmetterà live e in pay-per-view il tanto atteso rematch dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk e Daniel Dubois , in programma sabato 19 luglio al leggendario Wembley Stadium di Londra . L’evento inizierà alle 18.30 con l’undercard e proseguirà con il main event, con il commento di Niccolò Pavesi . Con il patrocinio della Riyadh Season , i due pugili tornano sul ring per l’unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi, evento che potrebbe segnare una nuova pagina nella storia della boxe. L’ultimo duello per l’indiscusso nella categoria si era tenuto oltre 20 anni fa, nel novembre 1999, quando Lennox Lewis sconfisse Evander Holyfield .

Precedenti e prospettive

Oleksandr Usyk, campione Wba, Wbo e Wbc, è imbattuto in carriera - 23 vittorie su 23 incontri - e arriva da due trionfi consecutivi contro Tyson Fury nel 2024. Per il 38enne ucraino si tratta del terzo tentativo di diventare campione indiscusso, dopo esserci riuscito nei pesi cruiser nel 2018. Per Daniel Dubois, 27 anni, è invece la rivincita del primo incontro di Wroclaw, in Polonia, nell’agosto 2023. All’epoca, un colpo al quinto round fu giudicato irregolare, con Usyk che ricevette oltre quattro minuti di recupero. L’incontro si sarebbe concluso al nono round, ma Dubois non ha mai accettato la decisione dell’arbitro e da allora ha chiesto insistentemente una nuova occasione. Dopo quella sconfitta, il britannico ha costruito una nuova credibilità conquistando tre importanti vittorie, tra cui quella su Anthony Joshua proprio a Wembley. La serata vedrà una card internazionale di altissimo livello. Dopo i match di apertura tra Lasha Guruli e James Francis, Aadam Hamed contro Ezequiel Gregores e Sirenko contro Dacres, spazio ai titoli: Lapin ed Edmondson lottano per due cinture Wba e Ibf dei mediomassimi, mentre Lawrence Okolie (21-1) e Kevin Lerena (31-3) combatteranno per la cintura Wbc Silver dei pesi massimi. Infine, il momento più atteso della serata: Oleksandr Usyk contro Dabiel Dubois II, per l’Undisputed Heavyweight Title.