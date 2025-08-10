Boxe, dramma in Giappone: due pugili morti per lesioni cerebrali in uno stesso evento© .

Due pugili giapponesi sono morti a causa di lesioni cerebrali subite in due diversi incontri disputati nel corso dello stesso evento, alla Korakuen Hall di Tokyo. Le vittime sono il superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, ricoverati entrambi dopo i rispettivi match, tenutisi il 2 agosto scorso, e subito operati. Entrambi sono però deceduti, tra venerdì e ieri.