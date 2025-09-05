Tyson: "Mai pensato accadess"

Tyson: "Quando Csi mi ha proposto di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: 'Non succederà mai', ma Floyd ha detto di sì". Per l'ex campione mondiale dei pesi massimi "questo incontro è qualcosa che né il mondo né io avremmo mai pensato potesse accadere. Tuttavia, la boxe è entrata in una nuova era di imprevedibilità, e questo incontro è quanto di più imprevedibile ci sia. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà dannoso per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi ha firmato e si sta realizzando".

Mayweather ha vinto titoli in cinque diverse categorie di peso con un record immacolato di 50-0. Nel suo ultimo incontro ufficiale in carriera ha affrontato, nel 2017, la stella dell'Mma Conor McGregor ma ha continuato a competere in incontri esibizione, tra cui una vittoria su John Gotti III in Messico nell'agosto 2024: "Faccio questo sport da 30 anni e non c'è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia eredità. Sapete già che se farò qualcosa, sarà una cosa grandiosa e leggendaria. Sono il migliore nel mondo della boxe. Questa esibizione darà ai fan ciò che desiderano" ha commentato "Money".

