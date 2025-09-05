NEW YORK (Stati Uniti) - Dopo l'uscita contro Jake Paul dello scorso novembre, per Mike Tyson sembrava finita la sua storia sul ring.Invece il pugile statunitense, 59enne, ex campione del mondo dei pesi massimi, potrebbe nuovamente indossare i guantoni. Negli Usa stanno infatti preparando un match-esibizione, che dovrebbe disputarsi nel 2026, in primavera, con protagonisti "Iron Mike" e Floyd Mayweather Jr (48 anni). Entrambi i pugili fanno, infatti, parte della Hall of fame della boxe mondiale. L'annuncio è arrivato da Csi sport, che lancerà una partnership per la trasmissione in streaming e multimediale dell'evento, del quale, al momento, non si conoscono né la data né il luogo.
Tyson: "Mai pensato accadess"
Tyson: "Quando Csi mi ha proposto di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: 'Non succederà mai', ma Floyd ha detto di sì". Per l'ex campione mondiale dei pesi massimi "questo incontro è qualcosa che né il mondo né io avremmo mai pensato potesse accadere. Tuttavia, la boxe è entrata in una nuova era di imprevedibilità, e questo incontro è quanto di più imprevedibile ci sia. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà dannoso per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi ha firmato e si sta realizzando".
Mayweather ha vinto titoli in cinque diverse categorie di peso con un record immacolato di 50-0. Nel suo ultimo incontro ufficiale in carriera ha affrontato, nel 2017, la stella dell'Mma Conor McGregor ma ha continuato a competere in incontri esibizione, tra cui una vittoria su John Gotti III in Messico nell'agosto 2024: "Faccio questo sport da 30 anni e non c'è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia eredità. Sapete già che se farò qualcosa, sarà una cosa grandiosa e leggendaria. Sono il migliore nel mondo della boxe. Questa esibizione darà ai fan ciò che desiderano" ha commentato "Money".