“Al pronto soccorso un tizio mi chiese se il sangue della trasfusione veniva da un bianco…”

È una donna che sa meravigliosamente usare le mani: talvolta per picchiare avversarie, talvolta per salvare vite. E, recentemente, ha reinterpretato un antico ritornello calcistico in chiave pugilistica: Bologna che tremare il mondo fa. Racconta, con sorpresa, di essere diventata idolo per quella Bologna che ha l’età, meno per i giovani: suiveurs che gustavano la boxe di Benvenuti o dei campioni di casa. Ecco, Pamela Malvina Noutcho Sawa, due nomi e due cognomi, nata in Camerun, in Italia dall’età di 8 anni, oggi, a 34 anni, è l’italiana campionessa del mondo della boxe con appena 10 match all’attivo: un peso leggero («Vorrei provare a scendere di categoria») solo sul ring. Nel resto una donna di ferro: beniamina sul quadrato, ancora di salvezza quando veste la divisa dell’infermiera che lavora al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Da pochi anni ha ottenuto la cittadinanza, e mai dimentica i più deboli e chi soffre. Merito del mestiere, prima ancora dei pugni.
Pamela, non trova contraddizione tra un lavoro in cui salva gli altri ed un altro in cui mette ko le avversarie?
«Assolutamente no. Nel primo mi prendo cura degli altri e nel secondo imparo a prendere cura di me stessa: sul ring devo anche proteggermi. Sono due facce della stessa medaglia. Sono importanti il lavoro con le mani e sguardo attento».
Cosa l’ha spinta alla boxe?
«Ho iniziato in modo casuale. Da piccola la odiavo, come sport violento e senza senso. Con una ragione in più: ho sempre avuto un fisico muscoloso. I ragazzini ridevano chiamandomi Tyson. Coincideva con il periodo in cui faceva moda “Tyson ti morde l’orecchio”. E scappavano, dicendo: ci mangia le orecchie. Oggi praticarlo in modo così intenso fa strano».
Pugilato visto da dentro: gioco violento o gioco degli scacchi?
«Visto da dentro, cambia completamente ottica: più gioco degli scacchi. Se usi solo violenza, nella boxe molto spesso perdi. Devi costruire ogni round, studiare avversario e combinazioni, capire la strategia dell’altra per usare la tua».
Arrivare dal Camerun, stare in Italia con le nostre contraddizioni e modi di essere. Come se l’è passata?
«Sono arrivata a 8 anni e vissuto l’infanzia qui. Fortunatamente, rispetto a chi arriva da adulto, non ho colto grosse contraddizioni. Da piccola ho interiorizzato determinati modi di fare. Le contraddizioni le ho sentite, soprattutto, quando ho iniziato a chiedere di più: fare esperienza all’estero, magari comprare una casa. Grazie alla boxe speravo di andare in nazionale: mi è stato negato per la cittadinanza».
Dall'ospedale al ring
C’è rimasta molto male?
«Ho capito che, seppur cresciuta qui, dal punto di vista politico e burocratico ancora non sei un’italiana, non vieni riconosciuta dallo Stato. Ho amicizie italiane, parlo italiano, mi sono sempre considerata italiana. Arrivare ad una certa età e vedere barriere ai sogni mi ha scombussolato parecchio. Ho capito, lo dico a brutto muso, che il colore di pelle e il Paese da cui vieni, contano. Quando ti dicono no, non sei diversa, non è vero: il colore della pelle conta».
Si intuisce un grande rimpianto per la mancata Nazionale…
«Esperienza che rimpiango, però mi ha aiutato a passare fra i professionisti. Fortunatamente. Sennò non sarei dove sono oggi. Chiusa una porta, mi si è aperto un portone».
Nel mestiere di infermiera, che cosa aiuta aver sangue da pugile?
«La pazienza. Nella boxe devi essere paziente. Per imparare un colpo, il jab, ho messo tre anni: e ancora lo tiro poco. Sul lavoro, al Pronto Soccorso di una città come Bologna, se non sei paziente e non mantieni la calma non è lavoro per te. In più, la boxe mi ha aiutato a non sottovalutare la persona davanti a me. Sul ring vedi uno, il suo fisico e dici: cosa mai potrà fare? Poi lo scopri tecnicamente intelligente, si muove bene. Così per i pazienti: uno urla e ha niente. Invece arriva quello che è stoico, tranquillo, e scopri che ha il peggior male. Serve capacità di guardare a fondo chi ti sta davanti».
Gli studi e la professione hanno aiutato nella boxe?
«Si, per colpire bene il fegato. Oppure la bocca dello stomaco, alla congiunzione tra polmoni: per puntare sul diaframma. Se colpisci giusto, l’altro perde il respiro. E sono guai».
Al Pronto soccorso capitano problemi dovuti alla pelle nera?
«Stanno aumentando. Una signora non voleva la trasfusione. Capitò molti anni fa e l’ho rimosso. La paziente chiese se il sangue proveniva da donatore nero. Spiegò: sono persone che hanno sempre tante malattie. Le ho risposto: se rifiuta, rifiuta la trasfusione. Non sappiamo da che donatore viene, è sangue controllato. Che dire? Quella è ignoranza e razzismo».
La concorrenza agli uomini
Diverso il caso per avere la cittadinanza…
«È stata un’attesa lunga. La mia vita andava avanti e non ho potuto fare molte cose. Per esempio, chiedere un mutuo. Controllano: lavori per servizio pubblico? Bene. Possiamo darti questa somma. Poi mi chiedono: hai cittadinanza? Dico no e allora niente mutuo. Non va bene. Sulla legge vanno rimesse le mani. Dicono: non possiamo regalare la cittadinanza. Ma non è un regalo: il ragazzino che la chiede, ed è nato in Italia come un altro, ha un diritto. Dovrebbe arrivare in automatico».
Cosa ha acquisito della nostra cultura?
«La capacità di darsi da fare: in tutta Italia. Vien detto che gli italiani sono pigri. Non è vero. Dovunque, nel mondo, trovi un italiano che eccelle in qualcosa. Vado in giro e dico: sono italiana. Con orgoglio. Tutti sanno che l’italiano porta qualità. Ed ho preso anche il lato critico». (si fa una risata, ndr).
La novità nostra dice, invece, che ora le donne pugili fanno concorrenza agli uomini. Anche nelle borse da incassare?
«Siamo ancora ad un livello basso. Un match, come il mio mondiale Ibo, all’estero valeva almeno 50mila euro. In Italia stiamo sotto i 10mila. Bisogna alzare i livelli, spero inizino a combattere tante donne: possiamo pretendere di più. Dicono che attiriamo poco pubblico, dunque borse più basse. Ma tra qualche tempo basta scuse: saremo di più e il pubblico verrà».
Come dare torto? Sui ring professionistici e dilettantistici le donne italiane ruggiscono, gli uomini sonnecchiano.
