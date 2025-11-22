“Al pronto soccorso un tizio mi chiese se il sangue della trasfusione veniva da un bianco…”

C’è rimasta molto male? «Ho capito che, seppur cresciuta qui, dal punto di vista politico e burocratico ancora non sei un’italiana, non vieni riconosciuta dallo Stato. Ho amicizie italiane, parlo italiano, mi sono sempre considerata italiana. Arrivare ad una certa età e vedere barriere ai sogni mi ha scombussolato parecchio. Ho capito, lo dico a brutto muso, che il colore di pelle e il Paese da cui vieni, contano. Quando ti dicono no, non sei diversa, non è vero: il colore della pelle conta».

Si intuisce un grande rimpianto per la mancata Nazionale…

«Esperienza che rimpiango, però mi ha aiutato a passare fra i professionisti. Fortunatamente. Sennò non sarei dove sono oggi. Chiusa una porta, mi si è aperto un portone».



Nel mestiere di infermiera, che cosa aiuta aver sangue da pugile?

«La pazienza. Nella boxe devi essere paziente. Per imparare un colpo, il jab, ho messo tre anni: e ancora lo tiro poco. Sul lavoro, al Pronto Soccorso di una città come Bologna, se non sei paziente e non mantieni la calma non è lavoro per te. In più, la boxe mi ha aiutato a non sottovalutare la persona davanti a me. Sul ring vedi uno, il suo fisico e dici: cosa mai potrà fare? Poi lo scopri tecnicamente intelligente, si muove bene. Così per i pazienti: uno urla e ha niente. Invece arriva quello che è stoico, tranquillo, e scopri che ha il peggior male. Serve capacità di guardare a fondo chi ti sta davanti».



Gli studi e la professione hanno aiutato nella boxe?

«Si, per colpire bene il fegato. Oppure la bocca dello stomaco, alla congiunzione tra polmoni: per puntare sul diaframma. Se colpisci giusto, l’altro perde il respiro. E sono guai».



Al Pronto soccorso capitano problemi dovuti alla pelle nera?

«Stanno aumentando. Una signora non voleva la trasfusione. Capitò molti anni fa e l’ho rimosso. La paziente chiese se il sangue proveniva da donatore nero. Spiegò: sono persone che hanno sempre tante malattie. Le ho risposto: se rifiuta, rifiuta la trasfusione. Non sappiamo da che donatore viene, è sangue controllato. Che dire? Quella è ignoranza e razzismo».