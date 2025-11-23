Petrosyanmania-The Last Fight: tutti i risultati

Si è conclusa sabato 22 novembre a Milano (presso l'Allianz Cloud, evento trasmesso su Dazn), davanti a più di 5mila spettatori, l'edizione 2025 di “Petrosyanmania-The Last Fight", che ha sancito la fine della carriera agonistica di Giorgio Petrosyan (appena nominato nuovo presidente della promotion Petrosyanmania). Il pluricampione del mondo italo-armeno ha disputato l'ultimo match contro il fighter portoghese Josè Sousa in un match “3x3", che ha visto Petrosyan prevalere nettamente sull'avversario, tra l'altro due volte contato dall'arbitro nel primo e nel secondo round.
Preliminar: i risultati
Ecco i risultati dell'evento lombardo di combat sports. Preliminar: Match K-1 RULES - (3 round x 3 minuti ciascuno) - cat. Peso 57 kg. - Stefano Peis (Team Schinca) (Ita) vs. Reion Takahashi (Team Tsunami Petrosyan) (Jap); - vince Reion Takahashi - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3 x 3) - cat. 82 kg. - Miikkael Milanesi (Eagle Boxe Academy) (Ita/Fin) vs. Ludovico “Fearless” Toia (Muay Thai Como) (Ita); - vince Miikkael Milanesi - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 71 kg. - Monsef M’Hamsi (Asd Ego Fight Club) (Mar) vs. Samuele Ajazi (Black Eagle Gym) – (Ita/Alb); - vince Monsef M’Hamsi - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - 70kg.- Mouhamed ”Mamba” Niang (Xxl Combat Team/Francis Boxing Team) (Sen) – Sheriff “Boogeyman” Konteh (Team Oneshot 2561) (Gm); - vince Mouhamed ”Mamba” Niang - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 72 kg. - Taha “Badbews” El Makarem (Team Warriors) (Ita/Eg) vs. Gianluca “Liz” Pozzoli (Sanpayak Gym Cangelosi) (Ita); - vince Taha “Badbews” El Makarem - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 65 kg. - Lorenzo “Clark Kent” Malinverno (Kick and Punch Milano) (Ita) vs. Anouar “Casawi Power” Chakir (Team Warriors Milano) (Mar); - vince Lorenzo “Clark Kent” Malinverno - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 66 kg. - Daniele “BamBam” Iodice (Second Out Napoli) (Ita) - Yahya Saidi (Travagliato Fighters) (Mar/Ita); - vince Yahya Saidi - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 81 kg. - Roberto Sacco (Fighting Spirit Giussano) (Ita) vs. Angelo Palermo (Stargym Caltanissetta) (Ita); - vince Roberto Sacco - verdetto unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 71 kg. - Mohamed El Hariri (Team Fury) (Mar) vs. Gianluca Franzosi (OneGym Bologna) (Ita); vince Gianluca Franzosi per Rsc (Referee Stopped Contest) dell'avversario; Match Muay Thai (3 round x 3 minuti ciascuno) - cat. 60 kg. - Timoteo Gregoris (Massar Gym) (Svi) vs. Giordano “The Tiger” Stella (Team Colonnese) (Ita) - vince Giordano Stella per “split decision";
Start Show Main Card: i risultati
Match K-1 Rules (3×3) - cat. 74 kg. - Ahmed “Amed West” Rajifi (Team West) (Ita/Mar) vs. Victor “Brat” Apostol (Team Tsunami Petrosyan) (Md); - (evento “cancellato”); Match K-1 Rules (3×3) - cat. 85 kg. - Lucian Genunchi (Team Maximus) (Md) vs. Massimo Rigamonti (Iron Team) (Ita); vince Massimo Rigamonti - decisione unanime; Match di Boxe - 4 round - “Middleweight" Division - Nicola Knezevic (Srb) vs. Morgan Moricca (Fitsquare Boxing Team/Team Sosa) (Ita); Morgan Moricca vince per ko al secondo round; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 77 kg. - Andrea “The Hammer” Rigamonti (Franciacorta Fight & Fitness) (Ita) vs. Francesco Moricca (Team Warriors Milano) (Ita); vince Andrea Rigamonti per lancio della spugna da parte dell'angolo dell'avversario; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 61 kg. - Wilson Costa (Ko Team) (Por) vs. Fabrizio “Pongo” Ruggiero (Team Tsunami Petrosyan) (Ita); vince Fabrizio Ruggiero per “split decision"; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 62 kg. - Diogo “Doctor” Silva (Ko Team) (Por) vs. Eddy “The Golden Boy” Vinotti (Team Tsunami Petrosyan) (Ita); vince Eddy Vinotti - decisione unanime; Match K-1 Rules (3×3) - cat. 72 kg. - Aimane Farjaoui (Action Team Italia) (Ita/Mar) vs. Edmond Mustafa (Rom); vince Edmond Mustafa - decisione unanime; “The Last Fight” / Match K-1 Rules (3×3) - cat. 70 kg. - Josè Sousa (Team Norte Forte) (Por) vs. Giorgio “The Doctor” Petrosyan (Team Tsunami Petrosyan) (Ita/Arm). - vince Giorgio Petrosyan per decisione unanime (111a vittoria della sua carriera durata circa 24 anni).