Petrosyanmania-The Last Fight: tutti i risultati

Si è conclusa sabato 22 novembre a Milano (presso l'Allianz Cloud, evento trasmesso su Dazn), davanti a più di 5mila spettatori, l'edizione 2025 di “Petrosyanmania-The Last Fight", che ha sancito la fine della carriera agonistica di Giorgio Petrosyan (appena nominato nuovo presidente della promotion Petrosyanmania). Il pluricampione del mondo italo-armeno ha disputato l'ultimo match contro il fighter portoghese Josè Sousa in un match “3x3", che ha visto Petrosyan prevalere nettamente sull'avversario, tra l'altro due volte contato dall'arbitro nel primo e nel secondo round.