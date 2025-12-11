Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cresce l’attesa per la prima edizione del Torino Boxing Show, in programma al Pala Asti sabato 20 dicembre

Organizzato dalla Boxing Events ASD, e sotto la guida del promoter piemontese Violante, ha in programma 11 incontri. Star Lorusso e Grandelli
2 min
Torino Boxing Show
Cresce l’attesa per la prima edizione del Torino Boxing Show, in programma al Pala Asti sabato 20 dicembre

TORINO - Sabato 20 dicembre è in programma, al Pala “Gianni Asti” di Torino (ex Pala Ruffini), la prima edizione di Torino Boxing Show (TBS), gran galà dedicato al pugilato professionistico. Organizzato dalla Boxing Events ASD, e sotto la guida del promoter piemontese Filippo Violante, ha in programma 11 incontri, per un totale di 22 atleti. Dodici gli atleti italiani (di questi sette sono torinesi oltre che beniamini locali), 10 gli stranieri in rappresentanza di 7 Paesi e due continenti (Europa e Sud/Centro America). Tre i titoli internazionali previsti, con la presenza anche di uno di kickboxing proprio in apertura di manifestazione.
Il via della manifestazione è a partire dalle ore 17 con la sfida per il titolo Intercontinentale WKU di kickboxing (fino a 70kg di peso) tra il torinese Riccardo Allena e il romeno Miroslav Lazar (in 5 round).
Più in generale, la main card sarà trasmessa sulla piattaforma streaming di Dazn.

Lorusso e Grandelli superstar

Il secondo evento titolato è di pugilato e vedrà il lombardo Alessio “Mosquito” (30-5-2) Lorusso lanciato alla conquista della cintura Intercontinentale Ibo, nella categoria fino a 55 kg, contro il giovane messicano Gerardo Valenzuela Munoz (13-4-1), il tutto al meglio dei 10 round.
Match clou sempre di boxe, dopo le 23:15 al Pala Asti, tra un altro beniamino locale, il torinese Francesco “Kekko” Grandelli (con uno score record di 20 successi, 4 sconfitte e 2 pari), e lo spagnolo José Antonio Sanchez Romero (17-2-1). In palio (sempre in 10 round) la difesa del titolo Intercontinentale Wbo (fino a 57 kg. di peso), da parte di Grandelli, per la prima volta nella sua città. Un’eventuale vittoria spalancherebbe ad entrambi le porte per una sfida iridata nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pugilato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS