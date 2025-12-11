Cresce l’attesa per la prima edizione del Torino Boxing Show, in programma al Pala Asti sabato 20 dicembre

TORINO - Sabato 20 dicembre è in programma, al Pala “Gianni Asti” di Torino (ex Pala Ruffini), la prima edizione di Torino Boxing Show (TBS), gran galà dedicato al pugilato professionistico. Organizzato dalla Boxing Events ASD, e sotto la guida del promoter piemontese Filippo Violante, ha in programma 11 incontri, per un totale di 22 atleti. Dodici gli atleti italiani (di questi sette sono torinesi oltre che beniamini locali), 10 gli stranieri in rappresentanza di 7 Paesi e due continenti (Europa e Sud/Centro America). Tre i titoli internazionali previsti, con la presenza anche di uno di kickboxing proprio in apertura di manifestazione.

Il via della manifestazione è a partire dalle ore 17 con la sfida per il titolo Intercontinentale WKU di kickboxing (fino a 70kg di peso) tra il torinese Riccardo Allena e il romeno Miroslav Lazar (in 5 round).

Più in generale, la main card sarà trasmessa sulla piattaforma streaming di Dazn.