Joshua, tragedia in Nigeria: coinvolto in un violento incidente stradale, due morti

MAKUN (Nigeria) - Il mondo dello sport è sotto shock per il gravissimo incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, la Lexus Jepp su cui viaggiava il pugile si sarebbe schiantata violentemente contro un camion fermo presso una stazione di servizio sulla superstrada Lagos-Ibadan. Le immagini circolate online mostrano un Joshua stordito, ma sulle sue gambe, ma il bilancio è tragico: due persone avrebbero perso la vita nel terribile impatto.