Joshua, tragedia in Nigeria: coinvolto in un violento incidente stradale, due morti

MAKUN (Nigeria) - Il mondo dello sport è sotto shock per il gravissimo incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, la Lexus Jepp su cui viaggiava il pugile si sarebbe schiantata violentemente contro un camion fermo presso una stazione di servizio sulla superstrada Lagos-Ibadan. Le immagini circolate online mostrano un Joshua stordito, ma sulle sue gambe, ma il bilancio è tragico: due persone avrebbero perso la vita nel terribile impatto.
La dinamica dello schianto
L'ex campione del mondo dei pesi massimi si trovava in Africa per un periodo di riposo dopo le recenti fatiche sul ring. Lo scontro, avvenuto all'altezza di Makun, ha ridotto l'auto del boxeur a un ammasso di lamiere, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorritori per estrarre il campione classe '89. Le autorità nigeriane stanno ora indagando per accertare le responsabilità della tragedia, mentre i fan di tutto il mondo attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni cliniche dell'atleta.
Joshua tra gloria e dramma
Questo drammatico evento arriva a pochi giorni di distanza da uno dei momenti più discussi della carriera di Joshua: la vittoria per KO contro lo youtuber Jake Paul. Il match, che ha fruttato oltre 90 milioni di dollari al britannico, sembrava aver rilanciato le quotazioni del campione olimpico di Londra 2012 dopo le due sofferte sconfitte subite contro l'ucraino Usyk. Ora, però, il pugilato passa in secondo piano di fronte a una tragedia che segnerà indelebilmente la sua vita e quella delle famiglie delle persone coinvolte nel terribile scontro.