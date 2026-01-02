Boxe, Manny Pacquaio ritorna sul ring: "Continuerò a combattere". E su Mayweather...

Chi sarà lo sparring-partner di Pacquiao

La data del rientro nei combattimenti del campione filippino potrebbe cadere in settembre. Esattamente a quattro anni di distanza dall’ultimo incontro disputato. Tra l’altro Mayweather non gareggia più a livello professionistico dalla vittoria dell’agosto 2017 contro la star dell’Ufc Conor McGregor, ma ha combattuto in numerose esibizioni, tra cui quella contro l’ex sparring partner Don Moore ad Abu Dhabi nel maggio 2022. Più tardi nello stesso anno ha affrontato lo YouTuber Deji Olatunji a Dubai. Insomma, riportare entrambi sul ring mettendoli uno contro l’altro a più di dieci anni di distanza dal loro combattimento sarebbe un colpo straordinario a livello d’immagine. Roba destinata a catalizzare un interesse planetario. Pacquiao, però, ha anche ammesso che ci sono stati colloqui con l’ucraino Vasiliy Lomachenko come possibile sparring-partner per il suo rientro sulle scene internazionali: "C’è stata una discussione, ne abbiamo parlato: possono confermarlo, ma Lomachenko si è già ritirato. Quindi immagino non combatterà più". Presente e passato si sono intrecciati nella chiacchierata concessa dal pugile al World Sports Summit, durante la quale Manny ha raccontato senza filtri l’indigenza e la povertà nelle quali è cresciuto da bambino.