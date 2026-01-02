Boxe, Manny Pacquaio ritorna sul ring: "Continuerò a combattere". E su Mayweather...

A volte ritornano: è proprio il caso di dirlo. L’anno solare 2026 che si è aperto ieri vedrà il rientro sulla scena internazionale di uno dei più grandi pugili della storia: quel Manny Pacquiao che, in questi giorni, è stato tra i mattatori del World Sports Summit. Una kermesse straordinaria organizzata dal Dubai Sport Council alla Madinat Jumeirah Arena e caratterizzata da un unico filo conduttore: quello di unire il mondo attraverso lo sport. Missione riuscita considerando il successo di pubblico e l’eco mondiale avuto dall’evento. Tra le icone sportive presenti non poteva mancare il boxeur filippino. Un’eccellenza assoluta assurta a leggenda del pugilato, visto che è stato il primo e unico campione mondiale in ben otto differenti classi di peso, in cui ha vinto dodici titoli iridati, nonché il primo a conquistare il campionato lineare in cinque diverse categorie. Imprese fantastiche che l’hanno reso un’icona dello sport, anche se a 47 anni suonati Manny non vuol più sentir parlare di sé al passato e sente di poter essere ancora protagonista.
Pacquiao annuncia il ritorno sul ring
Motivo per cui ha scelto il palco del Wss per l’annuncio in grande stile del suo ritorno sul ring: "Tornerò a gareggiare, i guantoni sono pronti" ha detto il fuoriclasse originario di Kibawe. Intanto sui social è già caccia al nome di colui che terrà a battesimo il grande ritorno di Pacquiao. Da non escludere un clamoroso faccia a faccia dal sapore di rivincita con Floyd Mayweather. Roba degna di una serie su Netflix. E proprio alcuni rumors la indicano come piattaforma destinata ad ospitare l’evento che vedrà protagonista Pacquiao. Quest’ultimo intanto non si sbilancia su cosa farà: "Presto, probabilmente già durante il mese di gennaio, vi dirò tutto e scoprirete il nome del mio avversario. Non vedo l’ora di tornare sul ring".
Chi sarà lo sparring-partner di Pacquiao
La data del rientro nei combattimenti del campione filippino potrebbe cadere in settembre. Esattamente a quattro anni di distanza dall’ultimo incontro disputato. Tra l’altro Mayweather non gareggia più a livello professionistico dalla vittoria dell’agosto 2017 contro la star dell’Ufc Conor McGregor, ma ha combattuto in numerose esibizioni, tra cui quella contro l’ex sparring partner Don Moore ad Abu Dhabi nel maggio 2022. Più tardi nello stesso anno ha affrontato lo YouTuber Deji Olatunji a Dubai. Insomma, riportare entrambi sul ring mettendoli uno contro l’altro a più di dieci anni di distanza dal loro combattimento sarebbe un colpo straordinario a livello d’immagine. Roba destinata a catalizzare un interesse planetario. Pacquiao, però, ha anche ammesso che ci sono stati colloqui con l’ucraino Vasiliy Lomachenko come possibile sparring-partner per il suo rientro sulle scene internazionali: "C’è stata una discussione, ne abbiamo parlato: possono confermarlo, ma Lomachenko si è già ritirato. Quindi immagino non combatterà più". Presente e passato si sono intrecciati nella chiacchierata concessa dal pugile al World Sports Summit, durante la quale Manny ha raccontato senza filtri l’indigenza e la povertà nelle quali è cresciuto da bambino.
Pacquiao fuoriclasse di umanità e semplicità
Condizioni davvero difficili che ne hanno però forgiato il carattere, portandolo a diventare la leggenda sportiva che tutti ora conoscono e ammirano: "Sono orgoglioso di quello che sono diventato e non cambierei nulla di ciò che ho passato". Il tutto sempre manifestando una grande serenità: se sul ring diventa un leone indomabile per gli avversari, nella quotidianità Pacquiao appare come una persona molto gentile e disponibile. Tanto da essersi fermato a scattare centinaia di selfie con i fan accorsi all’evento. Un fuoriclasse di umanità e semplicità. Il ring aspetta di nuovo il suo vero re.
