Fury, dall'annuncio del ritiro all'evento-show contro Makhmudov in Inghilterra

Il pugile inglese, che aveva deciso di appendere i guantoni al chiodo dopo le ultime sconfitte, si sta allenando in Thailandia in vista del suo ritorno
2 min
Fury, dall'annuncio del ritiro all'evento-show contro Makhmudov in Inghilterra © EPA

Solamente un anno fa l'annuncio del ritiro. E invece Tyson Fury salirà ancora sul ring, accadrà l'11 aprile contro Arslanbek Makhmudov. Il pugile inglese, che aveva deciso di appendere i guantoni al chiodo dopo le sconfitte consecutive contro Oleksandr Usyk, in queste settimane si sta allenando in Thailandia in vista del suo ritorno. La sede dell'incontro non è ancora stata annunciata, ma il match si svolgerà nel Regno Unito e sarà trasmesso in diretta su Netflix. "Beh, è ufficiale: sono tornato a fare quello che amo e che devo fare - ha scritto Fury su Instagram -. Sono emozionato di essere tornato. Il mio cuore è sempre stato e sempre sarà nella boxe. Qualcuno vada a dire al re che l'asso è tornato!". In carriera Fury ha collezionato 34 vittorie in 37 incontri e conquistato due titoli mondiali. Gli addetti ai lavori ritenevano che Fury si stesse preparando per il tanto atteso incontro contro il connazionale Anthony Joshua, rimasto però coinvolto lo scorso dicembre in un grave incidente stradale in Nigeria, nel quale hanno perso la vita due suoi cari amici e membri del team, Sina Ghami e Latif Ayodele. Makhmudov, nato in Russia ma in possesso di passaporto canadese, è alto 1,98 metri e vanta un record di 21 vittorie e 2 sconfitte.

Tutte le news di Pugilato

