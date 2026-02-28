Boxe a Sampierdarena: vince Lorenzo Berlusconi con Ko tecnico alla prima ripresa 

GENOVA - La boxe ligure è tornata protagonista con la serata organizzata dalla Cocolucho Boxing alla Sala Chiamata del Porto di Sampierdarena. In programma incontri Under 15, 17, 19 ed Elite, maschili e femminili, in un pomeriggio dedicato al movimento giovanile e alla categoria assoluta.

Tra gli atleti più attesi Lorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni, figlio di Pier Silvio Berlusconi e di Silvia Toffanin. Lorenzo si è già messo in evidenza nel circuito giovanile conquistando una cintura e il titolo regionale Under 15 (50 kg) nel Kombat Tour Italia, prima di debuttare nel pugilato federale Under 17 (55 kg) con una vittoria al PalaPagnini di Savona.

A Genova è arrivata un’altra affermazione: K.O. tecnico alla prima ripresa a suo favore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Pugilato