Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Un altro successo per Lorenzo Mattia, nipote di Silvio Berlusconi

Il classe 2010 figlio di Silva Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi, ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi
1 min
boxe berlusconi
Un altro successo per Lorenzo Mattia, nipote di Silvio Berlusconi
TORINO - Altra vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi, promettente pugile nipote di Silvio Berlusconi. Impegnato in un evento nella cornice del Casinò di Sanremo, il classe 2010 figlio di Silva Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi, ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. A bordo ring c'era il padre, visibilmente soddisfatto.

Dopo l'esordio nel pugilato federale dello scorso dicembre a Savona, il giovane pugile si era imposto anche a fine febbraio a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L'incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si era concluso dopo la prima ripresa per sospensione cautelare a causa dell'epistassi al naso avvertita da Farinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pugilato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS