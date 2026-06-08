Torino Fight Night: domenica 28 giugno il main event di kickboxing

Torino al centro del mondo

A contendersi la cintura saranno l'italo-rumeno Yuri Farcas (rappresenterà i colori della struttura Torino Kombat), tra i protagonisti più rappresentativi della scena nazionale, e il francese Florent Gautier (portabandiera dell'Académie des Boxes de Villejuif, struttura sportiva a pochi chilometri da Parigi), atleta di esperienza internazionale (ha combattuto anche in Olanda, nella promotion Enfusion, ed è stato più volte campione di Francia di kickboxing negli ultimi anni) chiamato a contendersi la cintura intercontinentale Iska in una sfida che vedrà confrontarsi due tra i migliori interpreti europei nei pesi massimi. Ha uno score record di 10 combattimenti “pro” in carriera (6 successi e 4 sconfitte) e 27 da dilettante (20 successi e 7 sconfitte). Farcas, che concede 7 centimetri in altezza al transalpino ma ha un maggior numero di match disputati, nell'ultimo biennio si è cimentato in alcuni dei più importanti circuiti europei, come la francese Ndc (con base a Marsiglia), la lituana Kok e soprattutto Glory Kickboxing in Olanda, dove ha combattuto con i più forti specialisti dei "massimi" in circolazione. L'incontro rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell'anno per il movimento italiano della kickboxing e porterà Torino al centro dell'attenzione internazionale, grazie alla presenza di un titolo riconosciuto dalla International Sport Kickboxing Association (Iska), federazione professionistica tra le più autorevoli al mondo (la stessa che ha avuto tra i suoi campioni, nei pesi medi, anche il belga Jean Claude Van Damme, con un record di 18 successi tutti per ko tra il 1977 e il 1982, prima del suo debutto con successo nel cinema con gli action movie).