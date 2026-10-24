Lorenzo Berlusconi, nipote di Silvio, vince ancora e fa 10 su 10

Sotto gli occhi del papà Pier Silvio, si è imposto ai punti su Oscar Acciai sul ring è della Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 24.10.2026, 22:50

2 min

lorenzo berlusconi

TORINO - 10 su 10 per Lorenzo Berlusconi, sempre più imbattuto. Il ring è quello della Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena, Genova. Lo scenario in cui, durante il Kombat Tour Italia, si sono affrontati tra pugilato e k1 oltre 100 atleti. Tra le sfide più attese i main event di boxe targati Federazione Pugilistica Italiana. Nella categoria under 17 fino a 60 kg è arrivata una nuova vittoria per Lorenzo Berlusconi che si è imposto ai punti su Oscar Acciai (Ardita Boxing Club) a margine di tre riprese intense in cui hanno fatto la differenza la progressione e il gancio destro del 16enne del team Clan Area, entrato in maniera sempre più ficcante.
Per Berlusconi si tratta del quarto successo su quattro negli incontri combattuti sotto l'egida della Fpi: Il totale in carriera sale a 10 su 10. Imbattuto. 100% di vittorie sempre sotto gli occhi del papà Pier Silvio che, come già accaduto nelle precedenti occasioni a Savona, Genova e Sanremo, ha seguito il match da bordo ring per poi congratularsi a fine incontro.

 

 

 

Tutte le news
Pugilato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS