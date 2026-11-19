La grande boxe su Mediaset: «Clemente Russo – Il ritorno di Tatanka»
La telecronaca sarà affidata a Davide Dezan, con il commento tecnico del campione mondiale Wbc Giacobbe Fragomeni e Niccolò Pavesi. A condurre la serata Monica Bertini con Marcello Piazzano inviato a bordo ring. Tutti gli incontri dell’evento «The Art of Fighting – TAF 14», prima della sfida di Clemente Russo, saranno visibili, in diretta, su Mediaset Infinity dalle ore 18.50. Apre la card la sfida tra Roberto Lizzi e Morike Oulare, a seguire Valerio Mantovani contro Francesco Magrì per il titolo italiano dei pesi superwelter, Paul Amefiam contro Vincenzo Lizzi per il titolo italiano dei pesi medio massimi e il titolo europeo Ebu Silver tra Francesco Paparo e lo spagnolo Alex De La Rosa.
Domenica 22 novembre, invece, in seconda serata, sul Canale 20, sarà riproposto l’incontro «Clemente Russo – Il ritorno di Tatanka».
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