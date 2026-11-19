- Sabato 21 novembre 2026, alle ore 00.10 su, appuntamento con «Clemente– Il ritorno di Tatanka», l’evento che segna il ritorno sul ring del campione italiano a cinque anni dal ritiro. All'Allianz Cloud di Milano, in occasione di «The Art of Fighting – TAF 14», Clemente Russo, soprannominato Tatanka, farà il suo debutto tra i protagonisti a 44 anni, affrontando Mohamed “Momo” Elmaghraby, trentenne, campione italiano dei pesi massimi. Due volte campione del mondo, nel 2007 e nel 2013, e due medaglie d'argento ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012, Russo è uno dei pugili più titolati e rappresentativi della storia della boxe italiana.Dopo aver annunciato il ritiro dal pugilato dilettantistico nel luglio 2021, torna sul ring in una nuova sfida sportiva: l’incontro consi disputerà sulla distanza degli otto round con un catchweight di 93 kg.

La telecronaca sarà affidata a Davide Dezan, con il commento tecnico del campione mondiale Wbc Giacobbe Fragomeni e Niccolò Pavesi. A condurre la serata Monica Bertini con Marcello Piazzano inviato a bordo ring. Tutti gli incontri dell’evento «The Art of Fighting – TAF 14», prima della sfida di Clemente Russo, saranno visibili, in diretta, su Mediaset Infinity dalle ore 18.50. Apre la card la sfida tra Roberto Lizzi e Morike Oulare, a seguire Valerio Mantovani contro Francesco Magrì per il titolo italiano dei pesi superwelter, Paul Amefiam contro Vincenzo Lizzi per il titolo italiano dei pesi medio massimi e il titolo europeo Ebu Silver tra Francesco Paparo e lo spagnolo Alex De La Rosa.