Rally: l'Estonia vieta la partecipazione al russo Gryazin per la settima tappa mondiale

L'Estonia, che ospiterà la settima tappa del Campionato del Mondo di rally dal 14 al 17 Luglio, ha deciso di negare al pilota russo Nikolay Gryazin l'ingresso nel paese in relazione all'invasione russa in Ucraina. Nonostante abbia accettato di correre in WRC2 sotto bandiera neutrale, al pilota vincitore un mese e mezzo fa del Rally di Sardegna.è stato rifiutato l'ingresso nel Paese baltico. A riportarlo è 'L'Equipe'. "Il ministero dell'Interno estone ha deciso di vietare agli atleti russi di entrare nel Paese. Tale provvedimento è stato adottato di concerto con il ministro della Cultura" è quanto afferma il direttore della manifestazione estone, l'ex pilota Urmo Ava. "Il governo ha il potere di prendere queste decisioni, gli equipaggi russi non verranno in Estonia", ha concluso.