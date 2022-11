Rally: si è spento Gianfranco Silecchia, primo DS del reparto corse Fiat

I traguardi di Silecchia

Tra gli interpreti scovati da Silecchia c'è anche Markku Alén, che ha portato alla Fiat 20 vittorie e 56 podi in un totale di 129 gare, tra cui una nella sua Finlandia, grazie a una strategia studiata insieme tra pilota e direttore sportivo. Descritto come un uomo spesso duro ma simpatico, e soprattutto leale, Silecchia ha fatto la storia del rally in Fiat, ed è per questo che la sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del motorsport italiano, seppur di un'epoca ormai lontana.