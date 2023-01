Morto Ken Block: chi era il pilota da rally scomparso in un incidente

ROMA - Ken Block è scomparso all'età di 55 anni. Il pilota statunitense è stato vittima di un tragico incidente mentre si trovava in motoslitta tra le nevi dello Utah. L'evento si è poi rivelato fatale, come annunciato dalla sua azienda, Hoonigan Industries: "Con profondo rammarico confermiamo che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta - si legge in un post pubblicato sui social -. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto".