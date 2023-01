Ken Block, il WRC e l'emozionante gesto in suo onore

ROMA - Il 2023 del motorsport è iniziato con una notizia come quella della morte di Ken Block che ha rattristato davvero tanti tifosi. L'uomo morto in un tragico incidente in motoslitta nel suo ranch di Park City, oltre a essere un'icona del mondo del rally, era diventato famoso al grande pubblico soprattutto per la serie Gymkhana, dove metteva in mostra le sue grandi abilità nel drift. Dopo neanche dieci giorno dal decesso la FIA ha scelto di onorare la sua memoria ritirando il suo numero, il 43, per l'intera stagione 2023 del WRC.