Ogier storico: è campione del mondo rally 2025! Nono titolo, eguagliato il record di Loeb

Il francese Sébastien Ogier su Toyota si è laureato campione del mondo rally Wrc per la nona volta a Gedda, eguagliando il record del connazionale Sébastien Loeb. Il pilota di Gap (Alte Alpi) si è classificato terzo nel Rally dell'Arabia Saudita, vinto dal belga Thierry Neuville (Hyundai), e si è assicurato il titolo nonostante avesse saltato tre rally in questa stagione. Un titolo arrivato con sei vittorie e nove podi ottenuti in una stagione inizialmente prevista come part-time.