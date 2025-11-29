Ogier storico: è campione del mondo rally 2025! Nono titolo, eguagliato il record di Loeb

Il francese Sébastien Ogier su Toyota si è laureato campione del mondo rally Wrc per la nona volta a Gedda, eguagliando il record del connazionale Sébastien Loeb. Il pilota di Gap (Alte Alpi) si è classificato terzo nel Rally dell'Arabia Saudita, vinto dal belga Thierry Neuville (Hyundai), e si è assicurato il titolo nonostante avesse saltato tre rally in questa stagione. Un titolo arrivato con sei vittorie e nove podi ottenuti in una stagione inizialmente prevista come part-time.
Nono campionato vinto
Titolo che arriva insieme al suo navigatore Vincent Landais alla prima edizione del Rally di Arabia Saudita, condotto con intelligenza e cercando di tenere a bada i rivali al titolo Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Una gara pulita, tenendosi lontano dai guai e cercando di portare pressione ai rivali per il titolo. Nono campionato del mondo vinto, dopo quelli del 2013, 2014, 2015 e 2016 con la Volkswagen Motorsport, del 2017 e 2018 in forza alla M-Sport alla guida della Ford Fiesta WRC, del 2020 e 2021 con Toyota Gazoo Racing.