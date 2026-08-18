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Addio ad Alex Fiorio: l'ex campione di rally si è spento a 61 anni dopo una malattia

Al suo attivo un titolo iridato nel Gruppo N su Lancia Delta e un secondo posto nel Wrc alle spalle di Biasion
1 min
alessandro fiorioRally
Addio ad Alex Fiorio: l'ex campione di rally si è spento a 61 anni dopo una malattia

Il mondo dello sport e dell’automobilismo piange la scomparsa di Alessandro 'Alex' Fiorio, morto dopo aver lottato contro un tumore allo stomaco, a 61 anni. L'ex campione del mondo del gruppo N di rally nel 1987 lascia papà Cesare e mamma Francesca, il fratello Cristiano con i figli Cesare jr. e Milla, la sorella Giorgia, la moglie Oxana e le figlie Mariapaola e Francesca che lo avevano seguito quando si era trasferito in Puglia alla Masseria Camarda,

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