Addio ad Alex Fiorio: l'ex campione di rally si è spento a 61 anni dopo una malattia

Il mondo dello sport e dell’automobilismo piange la scomparsa di Alessandro 'Alex' Fiorio, morto dopo aver lottato contro un tumore allo stomaco, a 61 anni. L'ex campione del mondo del gruppo N di rally nel 1987 lascia papà Cesare e mamma Francesca, il fratello Cristiano con i figli Cesare jr. e Milla, la sorella Giorgia, la moglie Oxana e le figlie Mariapaola e Francesca che lo avevano seguito quando si era trasferito in Puglia alla Masseria Camarda,