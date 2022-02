6 Nazioni, il Ct Crowley annuncia il XV azzurro contro l'Inghilterra

ROMA - Il Ct azzurro Kieran Crowley annuncia il XV italiano che inizierà la partita contro l'Inghilterra. Rispetto alla sfida con la Francia ci saranno tre cambi. Così ci sarà il triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e Mori, che ritrova la maglia azzurra dal primo minuto dopo il test match del novembre scorso a Roma contro gli All-Blacks. Confermata la coppia di centri Brex-Zanon e la mediana Garbisi-Varney. In terza linea insieme a capitan Lamaro e Halafihi torna nel XV titolare Braam Steyn. In seconda linea confermato il duo Ruzza-Cannone, mentre in prima linea insieme a Fischetti e Lucchesi scenderà in campo Pietro Ceccarelli che conquisterà il suo diciottesimo caps azzurro, il primo da titolare. Sono attesi 13mila spettatori all'Olimpico.