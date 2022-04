Challenge Cup, per la prima volta due arbitri italiani agli ottavi

Una doppia designazione storica nelle Coppe Europee per il settore arbitrale italiano, con gli internazionali Andrea Piardi e Gianluca Gnecchi impegnati a distanza di poche ore l'uno dall'altro nel turno di ottavi di finale della Challenge Cup. I due arbitri bresciani sono stati scelti da EPCR per dirigere, rispettivamente, London Irish-Castres Olympique di venerdì 15 aprile pomeriggio alle 17.30 e Lyon-Worcester Warriors di venerdì 19 aprile sera alle 21, decisive per proseguire nella corsa alla finale. Si tratta di una prima volta assoluta: mai due direttori di gara italiani erano stati designati nello stesso turno ad eliminazione diretta.