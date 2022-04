Benetton Treviso, Bellini: "Ho voglia di rimettermi in gioco"

TREVISO - E' sbarcato in Ghirada da pochi giorni e sta svolgendo i primi allenamenti con la maglia del Benetton Rugby. Mattia Bellini, ultimo rinforzo della franchigia trevigiana, è pronto ad una nuova avventura con i Leoni. "La motivazione principale è quella di affermarmi nuovamente nel mondo rugbistico, perché per un po' di tempo sono stato lontano dai campi e ho voglia di rimettermi in gioco, di ritrovare la continuità e di ritagliarmi un po' di minuti - le parole della trequarti-ala di Treviso - Il mio primo obiettivo è quello di integrarmi il prima possibile nel gruppo squadra e nella franchigia, un aspetto che ho già riferito allo staff. Poi chiaramente voglio imparare il set di chiamate e di giocate in campo, per calarmi il prima possibile nel gruppo e per conoscere i miei compagni di squadra".