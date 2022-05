Zebre Parma, ufficiale l'ingaggio del giovane Jelic

Continua concretamente il progetto tecnico dello Zebre Parma per le prossime stagioni, con l'acquisto del giovane talento Ratko Jelic, rapido mediano di mischia proveniente dal Rugby Viadana e messosi già in mostra con la Nazionale Italiana Seven. Ritmo e velocità saranno dunque garantiti nel gioco promosso da coach Roselli: il 21enne è un altro dei talenti emergenti del rugby italiano che rinforza per i prossimi due anni la rosa della franchigia federale che partecipa ai due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup. Le prime dichiarazioni del nuovo mediano di mischia delle Zebre Rugby Ratko Jelic: "Unirmi alle Zebre e mettermi alla prova a questo livello è una grande opportunità. Il mio obiettivo è continuare a crescere come giocatore e come persona e farò il possibile per dimostrare le mie qualità".