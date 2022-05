Zebre Parma, ufficiale: ingaggiato il sudafricano Du Toit

La prima linea delle Zebre è pronta ad accogliere l'esperto e talentuoso Jacques du Toit, ex tallonatore dei Cheetahs e del Sudafrica U20. Il 28enne proviene dal club del massimo campionato inglese del Bath e raggiungerà la Cittadella del Rugby di Parma il prossimo luglio, avendo dunque la possibilità di intraprendere la pre-season con i nuovi compagni di squadra con cui sarà legato per i prossimi due anni. Le prime dichiarazioni del nuovo tallonatore delle Zebre Rugby: "Parma è un posto magnifico dove poter dare il benvenuto al mio secondo bambino che nascerà in agosto. Sono molto contento di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra ed impaziente di lavorare duramente con loro per portare il club in una posizione competitiva nel torneo affinché possa vincere con regolarità. Ho maturato molta esperienza nel corso della mia carriera in Sudafrica e in Premiership. Ho delle aspettative e degli obiettivi veramente ambiziosi e spero di poter aggiungere qualità al club e alla cultura delle Zebre".