All Blacks, storico accordo con il fondo Silver Lake

WELLINGTON (Nuova Zelanda) - Stewart Mitchell, manager della Federazione di rugby della Nuova Zelanda (NZR), ha commentato: "È un momento monumentale nella storia del rugby in Nuova Zelanda" dopo l'accordo con il fondo di investimento californiano Silver Lake, ponendo fine a una battaglia di due anni per i diritti commerciali dei famosi All Blacks. L'intesa con con il fondo è stata da 200 milioni di dollari neozelandesi (122 milioni di euro). Con un solo voto contrario (89-1) è stata conferita alla Silver Lake una partecipazione sostanziale nei diritti commerciali di NZR.