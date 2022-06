Lutto nel mondo del rugby: addio a Phil Bennett

Lutto nel mondo del rugby: Phil Bennett, uno dei più grandi mediani d'apertura a giocare per il Galles e per i British and Irish Lions, è morto all'età di 73 anni dopo una lunga malattia. Membro di una golden age del suo paese e famoso per le sue avvincenti azioni offensive, Bennett era il fulcro di una squadra che ha dominato il rugby dell'emisfero settentrionale negli anni '70 insieme a Gareth Edwards, Derek Quinnell, JPR Williams e Gerald Davies. Ha rappresentato il suo Paese in 29 test, segnando 166 punti e contribuendo alla conquista di due Grandi Slam delle Cinque Nazioni, compresa la corona del 1978, alla quale ha contribuito segnando due mete nella vittoria per 16-7 sulla Francia a Cardiff. Celebre per il suo gioco brillante, la sua gamma di passaggi e i suoi passi laterali, Bennett, affettuosamente conosciuto come "Benny", è universalmente considerato uno dei migliori giocatori di sempre del Galles.