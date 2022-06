Italrugby, le scelte di Crowley per la sfida con il Portogallo

Il Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby Kieran Crowley ha comunicato la formazione che sabato 25 giugno alle 17 locali (18 italiane) sfiderà il Portogallo all'Estadio do Restelo di Lisbona nella prima partita del Tour Estivo 2022. I precedenti sorridono all'Italia: su dodici sfide gli azzurri hanno vinto 10 volte, con un pareggio e una sconfitta. Triangolo allargato inedito con Capuozzo, Padovani - protagonisti dell'ultima azione che ha portato alla vittoria contro il Galles nell'ultima sfida del Guinness Six Nations 2022 - e Trulla che torna a vestire la maglia azzurra a distanza di 15 mesi dall'ultima presenza datata 13 marzo 2021 allo stadio Olimpico proprio contro il Galles. Quarta presenza consecutiva dal primo minuto per la coppia di centri Marin-Brex. Inedito duo in mediana con Alessandro Fusco che scenderà per la prima volta in campo da titolare insieme a Giacomo Da Re che farà il suo esordio in Nazionale dopo aver indossato la maglia dell'Italia Emergenti a dicembre 2021 e aver partecipato ai raduni dell'Italrugby durante il Sei Nazioni 2022 senza entrare in lista gara.