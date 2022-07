Rugby, annunciato il XV azzurro per il match con la Georgia

TORINO - Kieran Crowley, ct della nazionale italiana di rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 10 luglio alle 20 locali (18 italiane) affronterà la Georgia all'Adjarabet Arena di Batumi nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo degli Azzurri che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action. È il terzo confronto in totale tra le due squadre - primo assoluto in Georgia - con entrambi i precedenti che sorridono all'Italia con due vittorie nel 2003 ad Asti, in preparazione alla Rugby World Cup in Australia, e il successo nel 2018 a Firenze con quattro mete di cui una segnata da Tommaso Allan.

Il XV azzurro anti-Georgia

Questa la formazione scelta: triangolo allargato formato da Capuozzo, Padovani (unici giocatori insieme a Ferrari a scendere in campo sempre dal primo minuto in questo tour estivo) e Menoncello che viene spostato all'ala dopo la bella prova - condita da due mete - contro la Romania a Bucarest lo scorso 1 luglio. Conferma al centro per Zanon - che sarà affiancato da Brex - e per la mediana che sarà formata da Allan e Alessandro Garbisi. In terza linea - insieme a Halafihi e Ruzza - rientra nel XV titolare Michele Lamaro che guiderà i suoi compagni con i gradi di capitano per decima volta. Confermati anche Fuser e Cannone in seconda linea mentre in prima linea, insieme a Lucchesi e Ferrari, torna in campo dal primo minuto Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Nicotera, Nemer, Neculai, Sisi, Pettinelli, Giammarioli, Fusco e Paolo Garbisi.