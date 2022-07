Benetton Treviso, ufficiale l'ingaggio del flanker Stowers

TREVISO - Il Benetton Treviso solidifica il proprio pacchetto di mischia annunciando l'ingaggio di Henry Stowers. Il terza linea neozelandese di origini samoane firma un contratto biennale con la franchigia biancoverde, sino al 30 giugno 2024. Il flanker classe 1995 ha finora militato con formazioni di spicco neozelandesi e australiane: nel 2018 si mette in mostra con la maglia degli australiani del Western Force, collezionando 15 apparizioni nel National Rugby Championship e altre 7 nel Super Rugby australiano. Nel 2020 invece passa ai Brumbies, sempre in Australia, dove raccoglie 6 presenze nel Super Rugby. L'anno seguente arricchisce il curriculum con 8 partite in NPC in maglia Canterbury, siglando una meta con la compagine neozelandese.