L'Irlanda vince a sorpresa la serie contro gli All Blacks con il punteggio di 32-22. La settimana scorsa gli europei avevano ottenuto una storica vittoria in Nuova Zelanda, per 23-12, contro gli i neozelandesi. Oggi, nel terzo test match fra le due Nazionali, giocato allo Sky Stadium di Wellington, team di Andy Farrell si è ripetuto. Ancora una volta Jonathan Sexton è stato il grande protagonista del successo degli irlandesi.