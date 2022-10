Il mondo del Rugby piange la scomparsa di Adam Walker

La commozione del mondo el rugby

Sulla scena internazionale, il rugbista aveva collezionato 14 caps con la Scozia partecipando sia alla Coppa del Mondo di Rugby League 2013 che al Quattro Nazioni 2016. "Tutti coloro che sono coinvolti nella Scotland Rugby League sono rattristati nell'apprendere della morte di Adam" - ha affermato Ollie Cruickshank direttore della Scotland Rugby League - Adam ha giocato con orgoglio ogni volta che è sceso in campo per la Scozia. I nostri pensieri in questo momento vanno alla sua famiglia e ai suoi amici".