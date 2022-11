L'Inghilterra si è qualificata per la finale dei Mondiali femminili di rugby battendo il Canada per 26-19 (15-12) nella semifinale giocata ad Auckland. Per le 'Red Roses' è stata la 30ª vittoria consecutiva, un record, in test internazionali. In finale le inglesi affronteranno la vincente della seconda semifinale, fra Nuova Zelanda e Francia (che nei quarti ha eliminato l'Italia).