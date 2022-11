Rugby, Azzurri: l'infermeria è vuota e l'entusiasmo alle stelle

La soddisfazione tra le fila della nazionale azzurra è palpabile, quasi la si tocca con mano, lo si capisce ascoltando qualsiasi giocatore o persona dello staff. Le cose sono andate molto bene sabato a Padova contro Samoa e l’ottimismo che poche volte si palesava in casa Italia è venuto alla ribalta. Nel frattempo, nessuno di quelli scesi in campo sabato, pare sia dovuto ricorrere all’infermeria. Tutti arruolabili, compreso Tommaso Allan che era uscito abbastanza malconcio da un dei tanti placcaggi dei samoani, l’unico che ha dovuto tornare a casa è stato Leonardo Marin che ha giocato nella Selezione XV in Inghilterra, perdendo contro i Leicester. Inoltre, dovrebbero essere entrati in gruppo anche gli eroi di Cardiff Ange Capuozzo e Leonardo Padovani assenti al primo dei tre match dell’Autumn Nations Series. Tra i protagonisti della partita al Plebiscito Simone Ferrari, pilone, milanese, in forza al Benetton, in campo contro i “pacifici” per oltre 60’. «Rientravo dopo un infortunio - ha dichiarato il numero tre dell’Italia - ho retto abbastanza bene per i minuti che sono stato in campo (64’) difficile che un pilone possa reggere tutta la partita, ad esempio con la Georgia a Batumi in campo ci sono stato molto: 72’. C'è concorrenza per il ruolo? Certo. Sono felice che insquadra ci siano giocatori, molto più giovani di me, che ambiscono a vestire l’azzurro, sono già ben preparati, per affrontare impegni internazionali. Il clima che si respira tra di noi è ottimo, però non dobbiamo avere cali di tensione in vista del prossimo impegno. L’Australia? Ho visto la partita contro la Francia, è stata ottima nelle fasi statiche, è una squadra “pesante”, la loro mischia vista all’opera contro i transalpini determinante, e se non hai una mischia dominante la situazione si fa molto difficile».