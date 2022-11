Rugby, incredibile Italia: battuta l'Australia per la prima volta nella storia

FIRENZE - Un pomeriggio incredibile per l'Italia del rugby con la Nazionale di Crowley che riesce a fare l'impresa contro l'Australia battendola per la prima volta nella storia. Nel secondo appuntamento delle Autumn Nations Series, allo stadio Franchi di Firenze, gli azzurri realizzano un vero e proprio sogno per tutti i tifosi riuscendo a piegare con un clamoroso successo i Wallabies, mai battuti, fino ad oggi, nei 20 precedenti. Un match che l'Italia interpreta bene dall'inizio con le mete di Bruno e Capuozzo condite dall tre trasformazioni di Allan che chiudono il primo tempo sul 17-8. Nella ripresa l'Australia prova a fare la voce grossa con Mcreight e Robertson, Capuozzo tiene testa e si decide tutto allo scadere quando la meta di Neville, all'81', gela Firenze. Il piazzato se lo prende Donaldson che manda fuori dai pali: termina 28-27 e può partire la festa azzurra. Ora all'Italrugby, dopo questa super impresa, restano solo Inghilterra e Nuova Zelanda da battere tra le Nazionali big.