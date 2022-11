Italrugby, intervista a Padovani: "Sud Africa favorito, ma..."

Edoardo Padovani aveva la maglia numero 15 (estremo). Sei anni fa quando entrò in campo a Firenze per sfidare il Sud Africa, aveva solo 4 caps, (oggi ne conta 38) e, come tutti, sperava di non soccombere davanti allo strapotere degli Springbok. Era il 19 novembre del 2016. Padovani al 30’ del primo tempo segnò 3 punti dalla piazzola e uscì dall’Artemio Franchi di Firenze come “man of the match”. Esattamente sei anni dopo Edoardo Padovani oggi si accomoda in panchina con il numero 22, del quindici di allora guidato da Conor O’Shea sono rimasti anche Tommaso Allan (partirà titolare), Marco Fuser (in tribuna) e Simone Ferrari (in panchina). Di acqua sotto i ponti, come si dice in gergo, ne è trascorsa parecchio, Edoardo ha cambiato casacca più volte passando dalle Zebre al Tolone, dove sostituì il mitico estremo gallese Leigh Halfpenny, ma dopo 6 mesi tornò nuovamente a Parma (solo 4 presenze nel Top 14), dal 2020 veste i colori del Benetton, dove ha trovato la serenità per continuare a giocare ad alti livelli. Una settimana fa l’azzurro nel match contro l’Australia al 74’ era pronto per battere un calcio piazzato: «Pesava moltissimo quel pallone - dice sorridendo, il ragazzo di 29 anni veneziano (m.1,91x 95kg) - si vinceva di 3 punti, e prima ne avevo fallito un altro, più lontano dai pali, ma tutt’altro che difficile. Quando ho visto l’ovale infilarsi nell’acca è scomparso anche quel maledetto fastidio al piede destro, con il quale calcio, che mi sono infortunato a Edinburgo in URC e non mi ha permesso di potermi schierare anche contro Samoa».